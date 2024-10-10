طريقة عمل وربات القشطة بالفستق

لمحبي الحلويات الشرقية طريقة تحضير الوربات مع حشو القشطة العربية والفستق

المقادير اللازمة

لفة من عجينة الفيلو او الجلاش

2 كوب فستق مجروش

نصف كوب شيره

زبدة

سكر بودرة

ملعقة كبيرة ماء زهر

للقشطة

4 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب حليب كامل الدسم

عبوة قشطة

للشيرة

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير ليمونة

طريقة العمل

القشطة

يقلب الفستق والعسل وماء الزهر ويترك جانباً

في قدر يقلب الحليب والسكر والنشا ويرفع علي النار مع استمرار التحريك حتي يصبح خليط كثيف

يرفع عن النار

تضاف له القشطة ويقلب ويترك ليبرد جانباً

الشيرة

توضع جميع المقادير علي النار 10 دقائق وتترك لتبرد

الوربات

تقسم اوراق الجلاش مربعات

نضع اول مربع علي صينية

يدهن زبدة ويرش بالسكر البودرة

توضع طبقة اخري اعلاه

تكرر العملية حتي الحصول علي 8 طبقات

تطوي بشكل مثلث

يدهن الوجه زبدة

تخبز بفرن مسخن حتي تصبح ذهبية

تخرج وتسقي شيرة وتترك لتبرد

نحضر القشطة

تحشي الوربات من المنتصف

ثم تغطي اعلي القشطة بطبقة من الفستق

تقدم باردة