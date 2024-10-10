صورة الملك سلمان.. لفتة رائعة من جمهور الوطن

البلاد- جدة

قدمت الجماهير السعودية في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في جدة لوحة فنية رائعة؛ أعربت من خلالها عن حبها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ورفعت الجماهير الحاضرة في مدرجات الملعب لمتابعة لقاء السعودية واليابان، “بانر” حمل صورة خادم الحرمين الشريفين مرفقا معها عبارة “أدام الله عليكم لباس العافية”. وتأتي هذه اللفتة الجميلة من الجماهير السعودية لتعبر عن حبها وتقديرها لقيادتها، معربة عن سعادتها بتماثل خادم الحرمين الشريفين للشفاء بعدما كان قد أجرى فحوصات طبية الأيام الماضية. وكان الديوان الملكي، قد أعلن أمس الأربعاء، استكمال خادم الحرمين الشريفين الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب، الذي حصل في الرئة، وقد تماثل للشفاء- ولله الحمد.