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صورة الملك سلمان.. لفتة رائعة من جمهور الوطن
الرياضة

صورة الملك سلمان.. لفتة رائعة من جمهور الوطن

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1446 هـ      10 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قدمت الجماهير السعودية في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في جدة لوحة فنية رائعة؛ أعربت من خلالها عن حبها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ورفعت الجماهير الحاضرة في مدرجات الملعب لمتابعة لقاء السعودية واليابان، “بانر” حمل صورة خادم الحرمين الشريفين مرفقا معها عبارة “أدام الله عليكم لباس العافية”.

وتأتي هذه اللفتة الجميلة من الجماهير السعودية لتعبر عن حبها وتقديرها لقيادتها، معربة عن سعادتها بتماثل خادم الحرمين الشريفين للشفاء بعدما كان قد أجرى فحوصات طبية الأيام الماضية.

وكان الديوان الملكي، قد أعلن أمس الأربعاء، استكمال خادم الحرمين الشريفين الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب، الذي حصل في الرئة، وقد تماثل للشفاء- ولله الحمد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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