الإقتصاد

صرف 256 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1446 هـ      10 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الخميس : البلاد

 أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

 وأوضحت الهيئة أن ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ (256,270,955) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (142,179) طنًا، وذلك لعدد (470) مزارعًا, ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم (1.292,136,523) ريالًا، وذلك لكمية (737,752) طنًا، لعدد (2,754) مزارعًا.

 ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف مليون طن لكل عام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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