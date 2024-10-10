” سكني”: 30 عامًا فترة السداد

البلاد – الرياض

أطلق صندوق التنمية العقارية برنامج” تمكين”، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي برنامج ” سكني” تمديد فترة سداد التمويل العقاري إلى 30 عامًا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للبرنامج مع” الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري” لتعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين، وتوفير حلول ومزايا تمويلية مبتكرة، تُلبي احتياجاتهم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي: إن برنامج ” تمكين” يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الجهات التمويلية المعتمدة، لتوفير مزايا تمويلية إضافية تلبي تطلعات المستفيدين من برنامج” سكني”، وتعزيز فرص التملك من خلال تحسين القدرة التمويلية للمستفيدين، وتخفيض كلفة الأقساط الشهرية؛ وفق حلول ومزايا تمويلية وسكنية متكاملة، تتناسب مع قدراتهم المالية لتملك السكن الملائم.