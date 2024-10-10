تعليم جازان.. مراكز متقدمة في الأولمبياد العالمي للروبوت

البلاد – جازان

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مراكز متقدمة في المرحلتين الأولى والنهائية للأولمبياد العالمي للروبوت ” WRO 2024 ” على مستوى المملكة تحت شعار “حلفاء الأرض” والتي أقيمت بوزارة التعليم بالرياض وبمشاركة 73 فريقًا طلابيًا يمثلون 146 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة.

وحصدت الطالبتان جوانا محمد حكمي وسارة فهد إبراهيم من فريق Robo Generation بمدارس أجيال المعرفة العالمية التابعة لمكتب التعليم الخاص ؛ المركز الخامس في المرحلة النهائية والمركز الأول في المرحلة فئة مهام الروبوت للمرحلة المتوسطة على مستوى المملكة، فيما حصل الطالبان إبراهيم أحمد رفاعي ويحيى بدر آل سالم من فريق jazteam بمتوسطة دار التوحيد التابعة لمكتب تعليم وسط جازان المركز الرابع في المرحلة الأولى فئة مهام الروبوت.

وهنأ المدير العام للتعليم بالمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، الطلاب والطالبات وأسرهم على تحقيق هذه المراكز المتقدمة، مؤكدًا أن المشاركة تعزز قدرات الطلاب والطالبات في مواجهة تحديات المستقبل باستخدام مجالات التكنولوجيا وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

يُذكر أن الأولمبياد العالمي للروبوت تقام سنويًا بالتعاون بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للروبوت والرياضة اللاسلكية مستهدفة الفئات العمرية من 8 سنوات إلى 19 سنة بهدف الجمع بين الروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة ومساعدة البشر في عملية التوصيل ونقل البضائع والخدمات اللوجستية وخدمات الإنترنت.