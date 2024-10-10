تعزيز مكانة المملكة القيادية في مجال تصنيع التقنية.. إنتاج خوادم اتصالات سعودية وتصديرها عالمياً

البلاد – الرياض

كرم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله السواحه، بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، ضمن فعاليات منتدى التقنية الرقمية 2024م، شركة هيوليت باكارد إنتربرايز العالمية HPE، نظير إنتاجها خوادم سعودية الصنع من خط إنتاجها الإقليمي الموجود في مدينة الرياض وتصديرها عالميًا، بالتعاون مع شركة الفنار، مما يعزز مكانة المملكة القيادية في مجال تصنيع التقنية، ويرفع كفاءة البنية التحتية الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وجاء التكريم انطلاقًا من دور الهيئة في تمكين توطين المنتجات التقنية، وتعزيز مكانة المنتجات التقنية المحلية محليًا وعالميًا، وزيادة نسبة صادرات المنتجات التقنية المحلية.

وكانت الشركة قد أطلقت أول خوادمها سعودية الصنع بالتعاون مع شركة “الفنار” ضمن خطتها المتضمنة إنتاج آلاف الخوادم وتسليمها محليًا وإقليميًا للعملاء، وذلك لإنتاج حلول سعودية الصنع ذات تقنية متقدمة تسهم في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتغطية احتياجات أسواق التقنية محليًا وإقليميًا دعمًا لسلاسل التوريد العالمية، وتلبية الطلب المتزايد على التقنيات المعززة للأمن والموثوقية.

يشار إلى أن المنتجات المصنعة محليًا التابعة للشركة ستحمل علامة “تقنية سعودية” وهي هوية وطنية منبثقة من صناعة سعودية تُعنى بالترويج للمنتجات التقنية المحلية لجعلها الخيار المفضل، وتعزيز مكانتها محليًا وعالميًا، من خلال شراكة تجمع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لتحقيق مستهدفاتها.