انطلاق فعاليات معرض” مسار التمويل” في جازان

البلاد ــ جازان

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، انطلقت مساء امس فعاليات معرض “مسار التمويل” الذي تنظمه غرفة جازان بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك بفندق راديسون بلو في مدينة جيزان.

وافتتح وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس محمد الأحمري، المعرض الذي يمثل مشاركة العديد من البنوك والهيئات والشركات ورواد الأعمال والمهتمين في مجال الدعم والتمويل والمشروعات الناشئة، مستمعًا لشرح عن المعرض وما تضمنه من أركان وما سيقدمه من خدمات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال من خلال التعريف بنشاط الجهات التمويلية طيلة فترة المعرض التي تستمر لمدة يومين.

عقب ذلك، انطلقت جلسة حوارية ضمن فعاليات المعرض، بمشاركة أمين عام غرفة جازان المهندس ماجد الجوهري وممثلين عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وصندوق التنمية الزارعية، وبنك المنشآت الصغيرة، وبرنامج كفالة، وعدد من المتخصصين في الشأن التمويلي، وسُلط الضوء على أدوار تلك الجهات والخدمات التمويلية والقانونية والتوعوية والإرشادية التي تقدمها لصاحب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال والسبل الكفيلة لحصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل بعد اكتمال الطلبات والدراسات اللازمة، وتقديم النصائح والتوصيات التي تضمن استمرارية نجاح المشروعات.

وفي ختام الجلسة فتح باب الحوار والنقاش، وأجاب المشاركون فيها على اسئلة واستفسارات الحضور.