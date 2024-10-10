الصندوق الصناعي يطلق المعسكر التدريبي لـ”الهاكاثون”

البلاد ــ الرياض

ينطلق اليوم المعسكر التدريبي للمشاركين في النسخة الثالثة من هاكاثون الصناعة 2024، الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة يومين؛ بهدف استثمار إبداعات المواطنين والمقيمين وتوجيه طاقاتهم نحو ابتكار حلول إبداعية للتحديات التي تواجه المصنعين الوطنيين.

وسيتنافس 206 مشاركين يمثلون 50 فريقًا ضمن المسارات الثلاثة: (التصميم، والإنتاج، والاستدامة) في معسكر تدريبي يتضمن جلسات إثرائية يقدمها أصحاب التحديات، إضافة إلى جلسات إرشادية وحوارية يقدمها خبراء في القطاع الصناعي، حيث سيوفر المعسكر مختبرًا للتصنيع لمُساعدة المشاركين على تنفيذ أفكارهم باستخدام عدة تقنيات مثل: الطابعات ثلاثية الأبعاد وغيرها.

وسيقيم المعسكر يوم السبت القادم حفلًا ختاميًا ومعرض “هاكاثون الصناعة” يتضمن عرضًا لمشاريع المشاركين وحلولهم المقدمة، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف لتكريم الفائزين والمشاركين، بجوائز قيّمة تبلغ 1,400,000 ريال سعودي.

يُذكر أن النسخة الثالثة من هاكاثون الصناعة تُقام بالشراكة مع بنك الرياض، وشركة آلات، وشركة غازكو، وشركة سبكيم، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وبرعاية من شركتي معادن والعربية.