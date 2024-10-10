الرياضة سالم الدوسري يسعى لدخول نادي المائة مع ” الأخضر”

البلاد- جدة يسعى لاعب الهلال والمنتخب الوطني سالم الدوسري، لتدوين اسمه بأحرف من نور مع الأخضر السعودي، في حال استمراره في المشاركة الدولية خلال الفترة المقبلة. ويأمل سالم الدوسري في الوصول للمباراة رقم 100 مع المنتخب السعودي، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 12 عامًا، كان قد دشنها في 29 فبراير 2012. ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراتين، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام اليابان والبحرين، ويأمل الدوسري في المشاركة فيهما ليرفع عدد مشاركاته لـ 87 مباراة بقميص الأخضر. ويحتاج الدوسري للمشاركة في 15 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، ليدخل نادي المائة رفقة “الأخضر”، ليعادل بذلك رقم سُجل في وقت سابق باسم 17 لاعبًا سعوديًا فقط عبروا حاجز الـ 100 مع المنتخب الوطني. ويتصدر قائمة اللاعبين السعوديين الأكثر مشاركة بقميص الأخضر الحارس محمد الدعيع بـ172 مباراة، يليه محمد الخليوي (163)، وسامي الجابر في المرتبة الثالثة بـ156 مباراة، ثم عبد الله سليمان (142) وحسين عبدالغني (138) وأسامة هوساوي (135)، ثم تيسير الجاسم، وسعود كريري (133) لكل منهما.