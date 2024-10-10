الرياضة الألعاب السعودية| ابن جلوي يتوج أبطال الملاكمة

الرياض- البلاد توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، الفائزين في منافسات الملاكمة وزن 60 كجم (رجال) ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة، التي اختتمت اليوم الخميس في البوليفارد 1،

بعد أن حقق موسى الهوساوي (الوحدة) الذهبية، وحصد عبدالكريم الزريدي (الدرعية) الفضية، ونال علي بوخلاف (الاتحاد) وثامر المطرفي (النصر) البرونزية. بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار ، الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية، توجت بيرجيت سكارستين بطلة التجديف البارالمبية ورياضية محترفة في التجديف والتزلج على الجليد، عضو مجلس الرياضيين في اللجنة البارالمبية الدولية، الفائزين في وزني 51 كجم و57 كجم، بعد أن حقق مهند مجرشي (الشباب) الميدالية الذهبية في وزن 51 كجم (فئة الشباب)، ونال نواف الجهني (الأهلي) الفضية، فيما ذهبت البرونزية لباسل المالكي (الشباب) وعبدالرحمن حداد (الاتحاد). وفي نهائي وزن 57 كجم، انتزع يزن أحمد الغامدي (الأهلي) الميدالية الذهبية، وأحرز عادل المطيري (الشباب) الفضية، ونال محمد عسيري (الرائد) وعبدالعزيز الزهراني (الأهلي) البرونزية. كما توج رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله الحربي، ونائبه رشا الخميس بقية الفائزين والفائزات، ففي فئة (الرجال)، ظفر عبدالله دركزنلي (نادي مايك تايسن) بذهبية وزن 71 كجم، ونال حسن كعبي (ضمك) الفضية، فيما ذهبت البرونزية لسلطان فلمبان (الوحدة) وماجد عيسى (نادي مايك تايسون). وأحرز سيفان مرزاق (النصر) ذهبية وزن 86 كجم، وحقق محمد الصبحي (الوحدة) الفضية، وحصد عبدالله الغامدي (الدرعية) وسلطان المساعد (الاتحاد) البرونزية. وتوج ريان عواجي (نادي مايك تايسن) بذهبية وزن 63 كجم، وحقق صبيح الشمري (الهلال) الفضية، وظفر عبدالملك الحسين (النصر) بدر السالمي (الاتفاق) بالبرونزية. وظفر أحمد حنبص (الاتحاد) بذهبية وزن 75 كجم، ونال محمود القسطاوى (الاعتماد) الفضية، فيما ذهبت البرونزية لعبدالرحمن أبو طالب (الاتحاد) وعبدالرحمن أحمد (نادي مايك تايسون) ، كما حققت نورة المطيري (الشباب) ذهبية وزن 60 كجم(للسيدات)، وحصدت هديل عاشور (الوحدة) الفضية، وأحرزت رغد النعيمي (الاتحاد) وجوي اوموروديون (الهلال) البرونزية.