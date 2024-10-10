الرياضة

الأخضر يتعثر أمام اليابان في تصفيات المونديال

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1446 هـ      10 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
تعثر المنتخب الوطني السعودي أمام ضيفه الياباني بثنائية مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس على ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل ثنائية المنتخب الياباني كل من دايتشي كامادا، وكوكي أوغاوا في الدقيقتين 14 و 81 من عمر المباراة.

 

بهذه النتيجة، واصل المنتخب الياباني تصدره للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة( 9 نقاط) بينما تراجع الأخضر السعودي إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ولحساب المجموعة نفسها، تعادل منتخب البحرين وإندونيسيا 2/2، وفازت أستراليا على الصين 1/3.

ومن المقرر أن يستضيف الأخضر السعودي نظيره البحريني، الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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