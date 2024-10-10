الأخضر يتعثر أمام اليابان في تصفيات المونديال

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
تعثر المنتخب الوطني السعودي أمام ضيفه الياباني بثنائية مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس على ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
سجل ثنائية المنتخب الياباني كل من دايتشي كامادا، وكوكي أوغاوا في الدقيقتين 14 و 81 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة، واصل المنتخب الياباني تصدره للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة( 9 نقاط) بينما تراجع الأخضر السعودي إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
ولحساب المجموعة نفسها، تعادل منتخب البحرين وإندونيسيا 2/2، وفازت أستراليا على الصين 1/3.
ومن المقرر أن يستضيف الأخضر السعودي نظيره البحريني، الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات.
المنتخب الياباني يفتتح التسجيل#تصفيات_آسيا_لكأس_العالم | #الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/dpYa7eKgmi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 10, 2024
أوغاوا يمنح اليابانيين الهدف الثاني أمام السعودية#تصفيات_آسيا_لكأس_العالم | #الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/OgT5Mmm6mM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 10, 2024