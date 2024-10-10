آل الشيخ: متحف للهلال.. وفريق عالمي في اعتزال الشلهوب

الرياضةآل الشيخ: متحف للهلال.. وفريق عالمي في اعتزال الشلهوب صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1446 هـ 10 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- الرياض أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن عودة فريق الهلال لخوض مبارياته على ملعب المملكة آرينا في الثامن عشر من أكتوبر الجاري، خلال مواجهة الفيحاء بدوري روشن. ونشر آل الشيخ مقطع فيديو يجمعه بفهد بن نافل رئيس الهلال بعد الاجتماع بمهندسي ملعب المملكة قبل ختام مرحلة صيانة وتجهيز الملعب. وقال آل الشيخ: “فهد بن نافل كان لديه بعض المطالب الخاصة في ملعب المملكة أرينا، وسنلبي جميع مطالبه، بعدما استخدمنا الملعب خلال موسم الرياض”. وواصل تصريحاته: “مباراة اعتزال النجم محمد الشلهوب ستكون على ملعب المملكة آرينا حتى الآن، ولنادي الهلال الحرية كاملة في اختيار منافسه من الأندية العالمية، سواء روما الإيطالي أو أي ناد آخر”. وأشار تركي آل الشيخ إلى أنه سيقوم بإنشاء متحف لنادي الهلال يمكن لجماهير النادي زيارته صباحًا ومساءً. وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه بصدد الاجتماع اليوم الخميس مع مسؤولي نادي النصر لمناقشة أمر هام.