معرض “ريستاتكس العقاري 2024” ينطلق غدًا الخميس في جدة

جدة : خالد بن مرضاح

تحت رعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، وبمشاركةٍ واسعةٍ من كبرى الشركات العقارية الوطنية، تنطلق غدًا الخميس فعاليات معرض “ريستاتكس العقاري 2024” في مدينة جدة، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر، في جدة سوبر دوم، بدعمٍ من وزارة البلديات والإسكان، وبمشاركة الهيئة العامة للعقار كشريكٍ تشريعيّ، وغرفة جدة كشريكٍ إستراتيجيّ.

ويهدف المعرض إلى مواكبة الحِرَاك العمرانيّ الذي تشهده عروس البحر الأحمر، وتوفير منصَّةٍ تفاعليةٍ للمطوِّرين والمهتمين والباحثين عن فرصٍ استثمارية. كما يسعى إلى تسليط الضوء على التطوُّرات التي يشهدها القطاع العقاريُّ في المملكة، بما في ذلك المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في إطار رؤية 2030.

وسيشهد معرض “ريستاتكس جدة 2024” مشاركة عددٍ من الشركات العقارية من مطوِّرين، ومسوِّقين، ومستثمرين، إضافة إلى الجهات التمويلية، والتي ستستعرض أحدث منتجاتها وحلولها الهادفة لتلبية احتياجات وتطلُّعات الأسر السعودية لتملّك المساكن.

من جانبه، أكد محمد الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة رامتان لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن “ريستاتكس” يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركزٍ عالميٍّ للعقارات والاستثمار العقاري، وتوفير منصَّةٍ وطنيةٍ رائدةٍ للتواصل والتفاعل بين مختلف الأطراف في القطاع العقاريّ، والمساهمة في نموّ القطاع العقاريِّ السعوديّ، وتوفير بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمار، وإطلاق المشاريع العقارية الرائدة التي تلبّي احتياجات المواطنين في مجال الإسكان.

ويُتوقَّع أن يشهد “ريستاتكس جدة 2024” إقبالًا كبيرًا من الزوَّار، خصوصًا المهتمين بالشأن العقاري، والباحثين عن فرصٍ استثمارية، أو وحداتٍ سكنية؛ ليكون المعرض محطةً هامَّةً للتعرُّف على أحدث التوجُّهات والفرص في هذا القطاع الحيويّ.