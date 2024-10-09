مدرب اليابان”مورياسيو”: سنلعب للفوز.. ومانشيني من أفضل مدربي العالم

إندو: نحترم المنتخب السعودي.. وأتمنى الشفاء لفهد المولد
محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
أكد المدير الفني للمنتخب الياباني هاجيمي مورياسيو، أن مواجهة منتخب بلاده أمام المنتخب السعودي غدًا ستكون مباراة قوية في ملعب الجوهرة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال مورياسيو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “السعودية لديها منتخب قوي ونطمح للفوز والعودة لليابان بالنقاط الثلاث.
وأضاف: “جاهزون بخطة للمنتخب السعودي، الجمهور سيكون كبيرًا، وصوتي لن يصل للاعبين غدًا أثناء المباراة، وإذا كان هناك أخطاء تكتيكية أثناء المباراة سنتحدث قبل وبين الشوطين، نعم كانت هناك أخطاء أمام الصين ودائماً نحاول إصلاحها”.
وتابع: “مانشيني من أفضل المدربين في العالم بعيداً عن النتائج، وأتمنى من الجمهور السعودي أن يدعم مانشيني، وأتشرف بالفوز على المدرب مانشيني”.
واستطرد: “مباراتنا قبل ثلاث سنوات بعيدة عن مباراة اليوم، أكثر اللاعبين تطوروا والتكتيك تطور، واللاعبون لدينا أكثر بالدوريات العالمية”.
وأتم: “نحترم الجمهور السعودي ونعرفهم جيداً، المباراة الماضية نسيناها وتبدأ المباراة الحالية 0-0، سنقدم مباراة جميلة مع المنتخب السعودي أمام 60 ألف مشجع”.
من ناحيته، أكد لاعب المنتخب الياباني إيندو، أن المباراة المقبلة لمنتخب بلاده ستكون خارج ملعبهم، مشيرًا إلى أن الجمهور السعودي سيكون حاضرا وموجودا بقوة، لكن هدفهم العودة بالنقاط الثلاث وسط أجواء حارة في المباراة.
وقال إندو: إنه بعد خسارتهم في كأس آسيا لم يحصل تغيير داخل المنتخب بشكل كبير، وكانوا حريصين على الاستمرار والتركيز على الجانب التكتيكي.
وأضاف: “نحن نتحدى ونقول إننا سنستمر بالفوز حتى نهاية التصفيات، الخسارة ليست في قاموسنا”.
وتابع: “خطة المدرب واضحة جداً للمباراة، والمباراة قوية والملعب سيكون صاخباً غداً وقد أتحدث مع المدرب لتوصيل ما يريد للاعبين وأيضا هناك متسع للحديث بين الشوطين”.
وأكمل: “إذا خرجنا بنتيجة غير إيجابية، فنحن مؤمنون أننا سنكون فريقا قويا في آسيا”.
وأتم: “أنا حزين لسماع خبر الكابتن فهد المولد، وأتمنى له الشفاء، أتذكر أنه شارك أمامنا وسجل هدفا جميلا علينا، إن اللاعبين السعوديين محترفون ولديهم مهارات والدوري السعودي قوي ولكن لن نخاف غداً”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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