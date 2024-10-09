محافظ جدة يرعى حفل” اليوم العالمي للمعلم”

البلاد – جدة

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، أمس، الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة؛ بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 2024، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، وقيادات وطلاب وطالبات التعليم بالمحافظة، وكرّم سموه 250 معلمًا ومعلمة.

وأكدت اللهيبي خلال الحفل أن المعلمين والمعلمات هم صنّاع العقول، وهم من يعد أجيال المستقبل لخدمة دينهم ووطنهم، مشيدة بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة- حفظها الله- للتعليم في المملكة، كما قدّمت الشكر والتقدير لسمو محافظ جدة على تشريفه للحفل، مؤكدة حرص سموه الدائم على مشاركة المجتمع التعليمي مناسباتهم المختلفة.

وقد شاهد سمو محافظ جدة والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان” ويبقى الأثر” حيث تناول قصص عطاء وانتماء لمعلمي ومعلمات تعليم جدة، تلاها فقرة تكريم للمعلمين والمعلمات المتميزين، الذين تركوا أثرًا إيجابيًا في نفوس طلابهم، مُعززين بذلك قيمة التعليم وإسهامهم في بناء جيل متعلم وواعٍ.