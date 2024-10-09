لدعم أعمال البناء في “ذا لاين”.. “نيوم” تنشئ مجمعاً لمصانع الخرسانة بتكلفة 700 مليون ريال

البلاد ــ نيوم

وقّعت نيوم اتفاقية شراكة مع أحد المقاولين المحليين، تهدف إلى إنشاء مجمّع مصانع لخلط وإنتاج الخرسانة الخضراء الجاهزة بتكلفة تصل إلى 700 مليون ريال، تضم عددًا من المصانع المتخصصة والمصممة لدعم عمليات البناء في “ذا لاين”، المدينة الإدراكية التي يجري تطويرها حاليًا في نيوم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر, أن إنشاء مجمّع مصانع الخرسانة يمثل إنجازًا يضاف إلى سلسلة إنجازات أخرى تبرز التقدم المستمر في مشاريع نيوم، كما يؤكد على مكانة وريادة قطاع البناء في المملكة، والدور المحوري الذي تؤدهه الشراكات المحلية في تنفيذ هذا المشروع الاستثنائي المستدام بكفاءة عالية”.

وسيعتمد مجمع مصانع الخرسانة المتطور أفضل حلول الاستدامة، بما في ذلك استخدام تقنية احتجاز الكربون واستخدامه (CCU)، وحلول توفير الطاقة، في حين سيتم استخدام معظم الكميات المنتجة في عمليات بناء “ذا لاين”، إذ تُعد الخرسانة مادة أساسية لإنشاء البنية التحتية والمرافق الأساسية في المشروع.

ويأتي افتتاح المجمّع، في الوقت الذي تتقدم فيه أعمال البناء في “ذا لاين” بوتيرة متسارعة، حيث تم صب القواعد الأساسية للبناء، وقد تم إنجاز صب نحو 1000 قاعدة من أصل أكثر من 30,000 قاعدة أساسات في المشروع حتى الآن، ومن المقرر أن يباشر المجمّع الجديد عملياته خلال الشهر المقبل، مدعومًا بأسطول من المعدّات والمركبات، ومن المتوقع أن يعمل بكامل طاقته الإنتاجية في عام 2025، وأن يوفر أكثر من 500 وظيفة محلية جديدة.