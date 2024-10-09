لأول مرة بمشاركة مجموعة من المواهب.. صالات السينما الصينية تستقبل عروض الأفلام السعودية

البلاد – الرياض

أعلنت هيئة الأفلام عن إطلاق فعالية” ليالي الفيلم السعودي” في محطتها القادمة بالصين- التي تُعدّ أكبر سوق سينمائي عالمي- وذلك بعد نجاح الجولتين السابقتين في المغرب وأستراليا.

وتُعد هذه الفعالية خطوة بارزة، حيث ستشهد صالات السينما الصينية -لأول مرة- عروضًا لأفلام سعودية، وهي فيلم” طريق الوادي”، وفيلم” مطارد النجوم”، وستُقام العروض الخاصة ضمن الفعالية قبل إطلاقها بشكل رسمي في دور العرض الصينية.

وستُقام فعالية” ليالي الفيلم السعودي” في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر في كل من بكين، وشانغهاي، وسوجو، حيث سيتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة؛ ومنها فيلم” السنيور: عقدة الخواجة”، والفيلم القصير” سليق”، بمشاركة مجموعة من المواهب السعودية، وسيعقب العروض جلسات حوارية مع صنّاع الأفلام، كما ستشهد الفعالية حضور شخصيات مهمة وصحافيين ونقاد سينمائيين في الصين، بالإضافة للمهتمين ومحبيّ السينما من مختلف الحضور.

يذكر أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود هيئة الأفلام لدعم نمو وتطور السينما السعودية، وتسليط الضوء على المواهب المحلية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الثقافات المختلفة.