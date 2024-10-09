دشن النشرة الإلكترونية للجنة القانون الدولي الإنساني.. الأمير تركي الفيصل: المملكة لا تدخر وسعاً في نشر السلام

الرياض – واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المحيط الإقليمي والدولي والمحلي، مشيرًا إلى حرصها الحثيث على نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، من خلال استخدام العديد من الآليات القائمة والمتاحة لديها، إلى جانب الاهتمام بتعزيز جهود المملكة وتوثيقها في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني.

وبين سموه بمناسبة تدشين النشرة الإعلامية الإلكترونية للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، والعمل على إصدار المجلة السعودية للقانون الدولي، أن اللجنة تسعى إلى التوعية بالقانون الدولي بمختلف الوسائل التقليدية والحديثة، وهذا ما يلمسه المتابعون لأنشطة اللجنة وفعالياتها المختلفة، وحضورها المميز في المحافل الدولية المختلفة، وإبراز الوجه الحقيقي لدور الحكومة الرشيدة- أيدها الله- في مجال القانون الدولي الإنساني، وكيف أنها لا تدخر وسعًا في التأكيد على أهمية نشر السلام والحد من المنازعات، وتجنب استخدام العنف والعمل على إعطاء الدبلوماسية والوساطة الحميدة دورها في تضييق نطاق الاعتداءات المسلحة والحروب.

وقال: وفي هذا الإطار، يسعدنا الشراكة البناءة للمساهمة بالدور الإعلامي والتعريفي من خلال إثراء محتوى النشرة السعودية للقانون الدولي، التي نحتفي بإعلان انطلاقتها اليوم الاثنين السابع من أكتوبر 2024، وكذلك بدء عملنا التحضيري النهائي للإسهام في إصدار المجلة السعودية للقانون الدولي، وهي مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضاف أن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، تتخذ من المنابر الإعلامية المختلفة جسرًا للتواصل مع الجمهور، وإطلاعه على مساعي المملكة في مختلف الأصعدة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وكذلك بمهام اللجنة ورسالتها وأهدافها؛ اتساقًا مع سياسات حكومة بلادنا، التي تنال كل يوم مزيدًا من الإعجاب بها والثناء عليها من المجتمع الدولي في مختلف القضايا ذات الطابع الإنساني، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على اللجنة، متمنيًا لهم بالتوفيق في أداء مهمتهم.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ورئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال بن محمد العويسي، أن اللجنة تهتم بالجهات الفاعلة والنافذة التي تتعاون معها في وطننا الحبيب، مضيفًا أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، يُعد من الجهات التي نعتز بالتعاون معها في الجانب الإعلامي والتوعوي.

وأكد أن هذا النشاط الإعلامي للجنة الدائمة، يأتي ضمن حزمة واسعة من الأهداف الراقية، الرامية إلى تحقيق التعريف بجهود المملكة العربية السعودية- غير المحدودة- في مجال ثقافة القانون الدولي الإنساني، ودعم جميع الرؤى والتوجهات الساعية إلى وجود كيان عالمي إنساني تسوده العلاقات الودية ولغة الحوار والتسامح والمحبة بين الدول؛ لكونها بلاد الحرمين الشريفين ووجهة المسلمين، وإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المختلفة، للوقوف على ما تقوم به المملكة في هذا الجانب المهم دوليًّا.