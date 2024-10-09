تطوير أعمال مشاريع البنية التحتية للمجمعات التعدينية

البلاد ــ الرياض

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مذكرة تعاونٍ مع مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، لدعم المجمعات التعدينية لوجستيًا وتطوير أعمال مشاريع البنى التحتية فيها، وتعظيم الاستفادة من فائض الخامات المعدنية الناتجة عن أعمال مشروعات المنطقة، وفقًا لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية والترتيبات التنظيمية للمركز وضوابطه.

وتقتضي المذكرة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التعدينية وأعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، وتطوير أعمال مشاريع البنية التحتية للمجمعات التعدينية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بخدمات الطرق والدعم اللوجستي.

كما تضمنت المذكرة توفير مجمعات تعدينية لتأمين مواد البناء الأساسية اللازمة لسد حاجة أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق متطلبات التنمية والارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

وتعزّز مذكرة التعاون من تحقيق كفاءة الإنفاق في المشاريع بمنطقة الرياض، وتحقيق معايير الاستدامة وجودة الحياة وتحسين الأثر البيئي.