المسلم ينوه بدور السعودية المحوري في دعم الأمن والاستقرار.. المملكة والبحرين تعززان العلاقات البرلمانية

الرياض – واس

عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر المجلس في الرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى المملكة على رأس وفد من مجلس النواب البحريني، وجرى خلال الجلسة بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون القائم بين مجلس الشورى ومجلس النواب البحريني.

ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة برئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، التي تجسدها الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

ونوه بما تشهده العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين من تقدم في المجالات كافة، جعلت منها نموذجًا يحتذي، بفضل الرعاية والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وأشار رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة إلى العلاقات المتميزة بين مجلس الشورى، ومجلس النواب في مملكة البحرين والتعاون المستمر؛ بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.

من جانبه، نوه رئيس مجلس النواب البحريني خلال جلسة المباحثات بالعلاقات المتميزة، التي تجمع قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، داعيًا في الوقت ذاته إلى تنمية العلاقات البرلمانية بين الجانبين، بما ينعكس على مجمل العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.

وأكد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع بها المملكة العربية السعودية في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن العلاقات البحرينية السعودية؛ تمثل نموذجًا يحتذى به في الترابط والتعاون.