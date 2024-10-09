العلوم والتقنية محركان أساسيان في رؤية السعودية 2030

كيوتو – واس

أكّد معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية” كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي، أن العلوم والتقنية يشكلان محركين أساسيين في رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي، ومواجهة التحديات العالمية؛ كتغير المناخ، والأمن الغذائي، وأزمات الصحة، والتقدم في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح في كلمته خلال رئاسة وفد المملكة المُشارك في الجلسة الافتتاحية لـ” منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع” المقام بمدينة كيوتو اليابانية، أن المملكة تسعى لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026م، وذلك عبر إنشائها أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، ودشنت أكبر مراكز احتجاز وتخزين الكربون في العالم، بطاقة 9 ملايين طن سنويًا عام 2027، وتوسيعها إلى 44 مليون طن بحلول عام 2035.

واستعرض معاليه مُبادرات المملكة الرائدة في الحفاظ على الصحة العامة من خلال الحلول، التي طورتها” كاكست” بالتعاون مع شركائها لمكافحة حمى الضنك، وتقليل حالات الإصابة بنسبة 70%، وكذلك وفرت 9 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية باستخدام تقنيات التطبيقات الفضائي. كما تستثمر المملكة في رعاية العلماء والباحثين والمبتكرين الشباب؛ حيث أطلقت “كاكست” مُبادرات في تطبيقات الويب 3 للتقنيات الغامرة والألعاب الإلكترونية والواقع المعزز؛ بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة التحول الرقمي والإسهام في التنوع الاقتصادي.