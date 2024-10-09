الصحة توقف مواطنة و مقيم لادعائهما علاج العقم والجلطات في حائل

حائل : البلاد

أعلنت وزارة الصحة عن إيقاف شخصين بمنطقة حائل، (مواطنة، ومقيم من جنسية عربية)، قاما بادعاء العلاج وامتهان مهنة الطب والإعلان عن ذلك في عدد من وسائل التواصل دون أهلية أو وجود تراخيص مزاولة مهنة، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضحت “الصحة”، أن مخالفة المواطنة تمثّلت في إدعائها عبر منشور في وسائل التواصل عن قيامها بممارسة الطب الشعبي، والخلطات الشعبية، وعلاج العقم، والغدة، والجلطات دون وجود ترخيص مزاولة مهنة، فيما أدعى المقيم من جنسية عربية في إعلان منشور عن قيامه بممارسة مهنة أخصائي تخاطب وصعوبات تعلم بدون وجود ترخيص مزاولة مهنة.