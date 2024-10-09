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“الأكاديمية المالية” تعزز استدامة المواهب

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع الآخر / 1446 هـ       9 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

تنطلق اليوم النسخة الثالثة من أعمال ملتقى الأكاديمية المالية 2024 في الرياض، تحت شعار” نمو مستدام للمواهب”، برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، وحضور أكثر من 3000 مشارك من المختصين في القطاع المالي، و16 جهة من الشركاء الإستراتيجيين والمؤسسات الرائدة.

وتتناول الجلسات الحوارية: القيادة في عصر التقنية والابتكار، والتفوق في أوقات المتغيرات المتسارعة، والذكاء الاصطناعي؛ كعامل لتحسين الإنتاجية، ودور التدريب وتطوير المواهب للوصول إلى الاستدامة، يتخللها عقد ورش عمل. ويمثل الملتقى تجمعًا حيويًّا ولقاءً استثنائيًّا لصنّاع القرار والمهتمين في القطاع المالي؛ بهدف تبادل المعارف والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات في تدريب وتطوير القدرات البشرية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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