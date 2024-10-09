الآسيوي ينقل مباراة النصر والاستقلال الإيراني لملعب محايد

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة نادي النصر ومضيفه الاستقلال الإيراني، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى ملعب محايد.
ومن المقرر أن يحل النصر ضيفا على الاستقلال الإيراني يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، في ملعب محايد يجري اعتماده قبل يوم 15 أكتوبر.
وأبلغ اتحاد الكرة الآسيوي، الاتحاد المحلي في إيران بقرار نقل المباراة، معطياً الفرصة لنادي الاستقلال باختيار الملعب البديل.
وجاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنقل المباراة لملعب محايد؛ بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها المنطقة.
وعلى خلفية الأحداث التي تشهدها المنطقة، كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر قرارا في وقت سابق بنقل مباراة المنتخب الإيراني أمام نظيره القطري إلى بلد محايد، في الجولة الثالثة من التصفيات النهائية المؤهِّلة لكأس العالم 2026.
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