الرياضة آل الشيخ يكشف عن قائمة نزالات ” Fury vs Usyk ” Reignited المنتظرة في ديسمبر المقبل

أوزيك وفيوري وجهاً لوجه مرة أخرى على حلبة “المملكة أرينا” البلاد- الرياض أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ( )GeAالمستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن واحد من أهم الأحداث المنتظرة في عالم الملاكمة لهذا العام، حيث يستعد الأوكراني أولكسندر أوزيك لمواجهة البريطاني تايسون فيوري في نزال ” Fury vs Usyk Reignited” الذي سيقام يوم 21 ديسمبر المقبل على حلبة “المملكة أرينا”. ويسعى فيوري للأخذ بثأره بعد هزيمته في مايو الماضي، بينما يستعد أوزيك للدفاع عن لقبه العالمي الموحد للوزن الثقيل، الذي حصل عليه كأول بطل يجمع الأحزمة الأربعة الرئيسة في فئة الوزن الثقيل بعد ربع قرن. النزال المرتقب سيشد أنظار الملايين حول العالم، حيث يتطلع فيوري للعودة بقوة وكتابة اسمه في التاريخ؛ كواحد من أعظم الملاكمين البريطانيين، في حين يسعى أوزيك للحفاظ على لقبه ومكانته كبطل بلا منازع. النزال السابق شهد فوز أوزيك بقرار منقسم من الحكام، مما زاد من حدة الترقب لهذه المواجهة الحاسمة. إلى جانب النزال الرئيس، أعلن آل الشيخ عن مجموعة من النزالات المثيرة التي ستشعل الحلبة في تلك الليلة. حيث يتصدر القائمة نزال بين الأوكراني سيرهي بوهاتشوك، الذي يمتلك رصيداً

من 24 فوزاً ( 23 منها بالضربة القاضية)، والأوزبكي إسرائيل مادريموف، الذي حقق 10 انتصارات( 7 منها بالضربة القاضية)، في مواجهة يتوقع أن تكون من أقوى النزالات في الأمسية. كما سيشهد الجمهور مواجهة حامية بي جون فيشر، الذي لم يهزم في 12 نزالًا “11 منها بالضربة القاضية)، وديفيد ألي، الذي يتمتع بخبرة 31 نزالًا، في سعيهما للسيطرة على الحلبة والتقدم نحو الألقاب الكبرى. من جهة أخرى، يتطلع عشاق الملاكمة لمواجهة بريطانية مثيرة تجمع بي دينيس مككان، وبيتر مكغريل، حيث يسعى مككان لتعزيز سجله المتوج بـ 16فوزاً، في حي يسعى مكغريل لتحقيق

فوزه رقم 11. المواجهة المنتظرة بي إسحاق لوي، ولي مكغريغور هي الأخرى تستقطب الأنظار، حيث يحمل لوي خبرة طويلة بـ 30 نزالًا، بينما يمتلك مكغريغور سجلًا قويًا بـ 14 فوزاً، 11منها بالضربة

القاضية، وسيخوض الموهبة الصاعدة موس إيتاوما نزالًا ضد البطل الأسترالي ديمزي ماكي، وذلك في الوزن الثقيل. ليلة من الحماس والمواجهات التي لاتنسى ستكون جزءًا من فعاليات موسم الرياض، حيث سيعيش الجمهور أجواء لا مثيل لها في عالم الملاكمة.