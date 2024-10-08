260 مليار ريال حجم التجارة الإلكترونية في المملكة

البلاد- الباحة

كشف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن التجارة الإلكترونية شكلت 8% من إجمالي التجارة في المملكة قبل عامين، ويتوقع أن تصل إجمالي إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول العام القادم 2025م، مشيرًا إلى أن 190 مليون طلب تم توصيله عبر تطبيقات التوصيل في 2022، وأكثر من 50 مليون شحنة تجارة إلكترونية دخلت المملكة في 2023م، وهناك 622 اشتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا اقتصاديًّا تم إلغاؤها، أو تعديلها، و455 ترخيصًا تحول إلى ترخيص فوري.

جاء ذلك خلال لقائه برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة الباحة؛ لمناقشة مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، كما دشن في وقت سابق الفرع (19) للمركز السعودي للأعمال، لتقديم الخدمات الحكومية، وهندسة الإجراءات لقطاع الأعمال بمنطقة الباحة بشراكة 70 جهة حكومية.