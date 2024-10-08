موجز اقتصادي

“المربع الجديد”

تشارك شركة تطوير المربع الجديد، في المعرض الدولي للعقارات والاستثمار، المقام في مدينة ميونيخ بألمانيا من السابع وحتى التاسع من أكتوبر؛ بهدف تسليط الضوء على وجهة المربع الجديد والفرص الاستثمارية الجذابة، التي يقدمها للمستثمرين. ويسعى “المربع الجديد” إلى إنشاء داون تاون عصري بمعايير عالمية، حيث يوفر مزيجًا فريدًا من الابتكار والاستدامة وجودة الحياة، وأفضل التجارب الغامرة للحواس في العالم؛ لإبراز الطابع الحضري لهذه الوجهة.

وظائف بالنقل

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر موقعها الإلكتروني، طرح (80) وظيفة شاغرة، على برنامج الكفاءات والمتعاقدين، لحملة مؤهل البكالوريوس فما فوق في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الوزارة بمدينة الرياض. وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم للوظائف المُعلنة مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك ابتداءً من تاريخ 8 وحتى 24 أكتوبر 2024م.

معرض التنقل

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن شراكتها الإستراتيجية لمعرض التنقل السعودي ، الذي سيقام في مركز جدة للمعارض والمؤتمرات برعاية معالي رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي، خلال الفترة 11 – 13 نوفمبرالقادم ، ويعد أكبر تجمعش للمهنيين في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشمل المعرض أكثر من 50 ندوة، و7 آلاف مشارك من 10 دول.