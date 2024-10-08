منوها باهتمام ودعم القيادة الرشيدة.. أمير الباحة: تعزيز جاذبية الاستثمار وفرص المستثمرين

البلاد – الباحة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة،

بما توليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن والسائح من المشروعات الاقتصادية.

وأكد سموه خلال استقباله في مكتبه أمس، معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن إمارة المنطقة أولت الاستثمار ودعم القطاع الاقتصادي مسؤولية وأهمية لكل ما يخدم المنطقة ويجذب الاستثمار لها، ومراعاة التنوع والتوازن الاقتصادي لتكون المنطقة جاذبة للمشاريع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال تفعيل لجنة تسهم في فتح الآفاق والفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال سواء بالمنطقة أو من خارجها.

من جانبه أثنى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على ما تشهده منطقة الباحة من تطور ونمو في مختلف المجالات ، مشيدًا بما يوليه سمو أمير المنطقة من اهتمام ومتابعة بالاستثمار في المنطقة ودعم المستثمرين وتسهيل سبل تنفيذ مشروعاتهم التي سيكون لها الأثر الإيجابي على اقتصاد المنطقة.

ويحسب “واس” ، جرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة في المنطقة من حيث الاستثمار، خاصة في المجال السياحي.

من جهة ثانية ، دشَّن معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس، فرع “المركز السعودي للأعمال الاقتصادية” بمنطقة الباحة، بهدف تسهيل الإجراءات وخدمة المراجعين بالمنطقة.

جاء ذلك أثناء زيارته لمنطقة الباحة، والتي وقف خلالها على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة، واطلع على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، وكرم الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، حاثًا الجميع على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاعي الأعمال والمستهلك.

ويأتي تدشين الفرع بالمنطقة استكمالًا لمسيرة المركز التوسعية، التي تضمنت افتتاح 19 فرعًا في 15 مدينة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة.