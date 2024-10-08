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“متمم” يناقش مستهدفات” تمهيدي الميزانية”

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1446 هـ       8 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحضور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أمس، جلسة معرفية بعنوان:” مستهدفات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة 2025″، وذلك ضمن سلسلة من الجلسات التي يقيمها لنشر المعرفة المالية والاقتصادية.

وسلّط المشاركون خلال الجلسة الضوء على آلية إعداد البيان التمهيدي، وأبرز ما تضمنه من مؤشرات مالية واقتصادية، وأهم المستهدفات التنموية للميزانية العامة للدولة. وتأتي الجلسة امتدادًا لسلسلة من أنشطة مركز (متمم) على تنظيمها؛ في إطار الاضطلاع بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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