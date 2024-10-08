“متمم” يناقش مستهدفات” تمهيدي الميزانية”

البلاد – الرياض

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحضور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أمس، جلسة معرفية بعنوان:” مستهدفات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة 2025″، وذلك ضمن سلسلة من الجلسات التي يقيمها لنشر المعرفة المالية والاقتصادية.

وسلّط المشاركون خلال الجلسة الضوء على آلية إعداد البيان التمهيدي، وأبرز ما تضمنه من مؤشرات مالية واقتصادية، وأهم المستهدفات التنموية للميزانية العامة للدولة. وتأتي الجلسة امتدادًا لسلسلة من أنشطة مركز (متمم) على تنظيمها؛ في إطار الاضطلاع بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.