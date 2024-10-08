“عسير للاستثمار” توقع شراكة للتطوير السياحي

البلاد – أبها

أعلنت شركة عسير للاستثمار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أمس، عن توقيع شراكة استثمارية مع شركة “نمر” العقارية والشركة الوطنية للسياحة “سياحية”؛ لتطوير مشروع في قلب مدينة أبها ، ويهدف المشروع إلى تعزيز القطاع السياحي في منطقة عسير من خلال مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تعبّر عن الثراء الثقافي في المنطقة.

وتعد هذه الشراكة جزءًا أساسيًا من أهداف تطوير مدينة أبها الذي سيحمل مزايا جاذبة، مثل: الإطلالة الساحرة على المدينة، ومحال بيع التجزئة بالطابع الثقافي لمنطقة عسير، من حيث نوعية المنتجات التي ستقدمها؛ بهدف توفير تجارب فريدة من نوعها.

وتسعى الشراكة لتكون نموذجًا للشراكات المتعددة مع المستثمرين من القطاع الخاص، واستحداث المزيد من الفرص الوظيفية في المنطقة، كما تهدف إلى ترسيخ مكانة هذا الموقع الفريد كوجهة عالمية للضيافة، تعزز من إمكانات المدينة في القطاع السياحي، وتجذب المزيد من الزوار المحليين والدوليين.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين المجتمع المحلي وتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.