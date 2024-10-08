طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان وشرائح اللحم

وصفة ورق العنب الحامض مع دبس الرمان وشرائح اللحم

المقادير اللازمة

شرائح لحم غنم أو بقري بحسب الرغبة (يمكن إستخدام ريش اللحم)

ورق عنب منزوع الأعناق مسلوق في ماء وعصير ليمون وملعقة كبيرة زيت ومصفي

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب زيت

كوب معجون طماطم

نصف كيلو أرز مغسول ومصفي

نصف كوب دبس رمان

4 حبة طماطم مقطعة صغير

4 حبات بصل متوسطة مفرومة

كزبرة وشبت وبقدونس مفرومين

نصف كوب عصير ليمون

2 كوب ماء

شرائح بصل

طريقة العمل

في قدر مدهون سمن

نقوم برص شرائح البصل

يليه شرائح اللحم

تبهر اللحم بالملح والفلفل وتترك جانبًا

في وعاء يقلب الأرز، الملح والفلفل والبهارات والكمون والكزبرة والزيت

يوضع للأرز المبهر البصل والطماطم والخضروات ومعجون الطماطم ويقلب

يحشي ورق العنب بخليط الأرز ويلف مع إحكام غلقه من الجوانب

يرص في القدر أعلي شرائح اللحم

في إبريق يقلب الماء والصلصة والدبس وعصير الليمون وقليل من الزيت

يصب الخليط علي ورق العنب حتي يغطيه

ثم نقوم بوضع ثُقل أعلي ورق العنب

يرفع علي نار مرتفعة حتي يتشرب المرق

ثم ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج

يقلب في طبق التقديم

يزين بدبس الرماء ويقدم