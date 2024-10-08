طريقة عمل كبسة الدجاج الحمراء بالزبيب

للكبسة عدة طرق وهي من أبرز الأطباق السعودية التي حظيت بشعبية واسعة في معظم دول العالم

المقادير اللازمة

دجاجة مقطعة نصفين

كيلو ارز طويل الحبة منقوع نصف ساعة ومغسول ومصفي

فلفل حار احمر 4 حبات

4 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 كوب عصير طماطم

بهارات كبسة

مكعبين مرقة دجاج

ماء

بصلة

لومي، حب هيل، دارسين، مسمار قرنفل

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

نصف كوب زبيب

سمن

طريقة العمل

يذوب السمن في قدر غير لاصق

يضاف له الدجاج ويحمر حتي يصبح ذهبي

يضاف له التوابل الصحيحة والملح والفلفل والثوم وبهارات الكبسة وتقلب دقيقة حتي تظهر رائحة التوابل

يضاف له معجون الطماطم والفلفل الحار ويقلب دقيقة اخري

يضاف له عصير الطماطم والماء ويترك الدجاج حتي تمام النضج

يرفع الدجاج من المرق

ثم يوضع بالفرن حتي يتحمر

يضاف للمرق الارز مع ضبط مقدار السوائل به

يترك حتي يتشرب الارز المرق

ثم يضاف له الزبيب ويقلب مرة واحدة فقط

ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج

يوضع الارز في طبق التقديم

يوضع اعلاه الدجاج ويقدم