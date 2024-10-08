طريقة عمل كباب الدجاج المشوي علي الفحم

الدجاج مصدر جيد للفيتامينات والمعادن كما يعزز إنتاج الطاقة وتحسين وظائف الدماغ والجهاز العصبي

المقادير اللازمة

كيلو صدور دجاج (يمكن إستخدام افخاد الدجاج المخلية)

نصف كوب زيت نباتي او زيت زيتون

ملح وفلفل

بصلة

حبة طماطم

حبة فلفل حار اختياري

ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة كبيرة عسل ابيض

ملعقة صغيرة بهارات

كوب زبادي

ربع كوب خل

طريقة العمل

في الخلاط يوضع البصل، الطماطم، الفلفل الحار، الزبادي، جميع التوابل والملح والفلفل، الخل، العسل ويخفق حتي نحصل علي عصير

يقطع الدجاج مكعبات

يقلب الزيت مع خليط الخضروات المفروم والزبادي

ثم يوضع للدجاج وينقع قليلًا

يوضع في الاسياخ المعدنية او الخشبية

ثم يشوي الدجاج علي الفحم حتي يصبح ذهبي من الجهتين

يرفع من النار ويقدم ساخن