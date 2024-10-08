طريقة عمل الفريدو لازانيا الدجاج

الفريدو الدجاج طبق يحظي بشعية واسعة خاصة لمحبي الأطباق الكريمية

المقادير اللازمة

شرائح من مكرونة اللازانيا مسلوقة نصف سلق

ملح وفلفل

اعشاب ايطالية

2 كوب كريمة

4 كوب حليب

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات

8 ملاعق كبيرة دقيق

بقدونس مفروم طازج

جبن موزاريلا

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة سكر

زبدة وزيت

طريقة العمل

في وعاء يوضع قليل من الزبدة والزيت

يضاف لهم البصل والسكر ويقلب حتي يتكرمل ويصبح بني مائل للشفاف

يوضع له الدجاج والاعشاب الايطالية والملح والفلفل والثوم

يقلب الدجاج حتي تمام النضج

ثم يرفع عن النار ويقلب مع البقدونس ويترك جانباً

في قدر منفصل

يوضع زبدة وزيت

يضاف لهم الدقيق ويقلب حتي تظهر رائحة التحمير

يضاف له الحليب والكريمة وملح وفلفل مع استمرار التحريك حتي نحصل علي صلصة بشاميل سائلة قليلًا

ترفع عن النار

نحضر بايركس مدهون زبدة

نضع طبقة من البشاميل

ثم طبقة من شرائح اللازانيا

ثم طبقة من الدجاج

ثم طبقة من اللازانيا

ثم طبقة من البشاميل

تكرر العملية حتي انتهاء الكمية

تغطي بصلصة البشاميل بالكامل من الاعلي

توضع بالفرن مغطاه حتي تمام النضج

يرفع الغطاء وتوضع اعلي المكرونة الجبن الموزاريلا

توضع تحت الشواية حتي تذوب الجبنة

ترفع من الفرن وتقدم