المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الفريدو لازانيا الدجاج

نيفين عباسaccess_time5 / ربيع الآخر / 1446 هـ       8 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الفريدو الدجاج طبق يحظي بشعية واسعة خاصة لمحبي الأطباق الكريمية

المقادير اللازمة

شرائح من مكرونة اللازانيا مسلوقة نصف سلق
ملح وفلفل
اعشاب ايطالية
2 كوب كريمة
4 كوب حليب
نصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات
8 ملاعق كبيرة دقيق
بقدونس مفروم طازج
جبن موزاريلا
بصلة مفرومة
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة سكر
زبدة وزيت

طريقة العمل

في وعاء يوضع قليل من الزبدة والزيت
يضاف لهم البصل والسكر ويقلب حتي يتكرمل ويصبح بني مائل للشفاف
يوضع له الدجاج والاعشاب الايطالية والملح والفلفل والثوم
يقلب الدجاج حتي تمام النضج
ثم يرفع عن النار ويقلب مع البقدونس ويترك جانباً
في قدر منفصل
يوضع زبدة وزيت
يضاف لهم الدقيق ويقلب حتي تظهر رائحة التحمير
يضاف له الحليب والكريمة وملح وفلفل مع استمرار التحريك حتي نحصل علي صلصة بشاميل سائلة قليلًا
ترفع عن النار
نحضر بايركس مدهون زبدة
نضع طبقة من البشاميل
ثم طبقة من شرائح اللازانيا
ثم طبقة من الدجاج
ثم طبقة من اللازانيا
ثم طبقة من البشاميل
تكرر العملية حتي انتهاء الكمية
تغطي بصلصة البشاميل بالكامل من الاعلي
توضع بالفرن مغطاه حتي تمام النضج
يرفع الغطاء وتوضع اعلي المكرونة الجبن الموزاريلا
توضع تحت الشواية حتي تذوب الجبنة
ترفع من الفرن وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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