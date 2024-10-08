تفعيل اتفاقيات حماية الاستثمارات

البلاد – الرياض

بحث رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، مع مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وضع إطار شامل للتعاون بين الاتحاد ووزارة الاستثمار؛ بما يحقق الأهداف الاستثمارية المشتركة، ويدعم توجهات الاستثمار في رؤية 2030. وذكرت “واس” أن الجانبين اتفقا على المواءمة في الأنشطة والفعاليات والمنتديات الاستثمارية، وزيادة التنسيق بين مجالس الأعمال واللجان المشتركة، والعمل على تفعيل وإبرام اتفاقيات حماية الاستثمار مع الدول المستهدفة.

ويعزز هذا الاتفاق التعاون والتكامل القائم بين الجانبين لتحسين بيئة الاستثمار بالمملكة، وتسويق الفرص الاستثمارية، وتذليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، فضلًا عن تنظيم الوفود التجارية.