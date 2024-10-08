تعزيز سوق وضمانات التمويل العقاري السكني

البلاد – الرياض

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة -، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”؛ بهدف ضمان محافظ التمويل العقاري السكني، بما يسهم بعد ذلك في خفض كلفة التمويل للشرائح المستهدفة وزيادة عدد المستفيدين من التمويل العقاري، وذلك برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتعد المذكرة التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد فهد العبد الجبار، والرئيس التنفيذي لشركة ضمانات حسام رضوان، ركيزة أساسية لتوسيع نطاق التغطية التمويلية؛ لتشمل شرائح مختلفة من المستفيدين ، كما ستسهم المذكرة في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين عبر رفع الجدارة الائتمانية لمحافظ التمويل العقاري المملوكة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إن هذه المذكرة تعكس التزامنا بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز سوق التمويل العقاري وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، إضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضمانات، أن المذكرة تأتي في إطار سعينا لتوفير حلول تمويلية متكاملة تمكن شرائح واسعة من المجتمع من الحصول على تمويل عقاري بتكلفة ميسرة، ما يعزز من فرص تملك المواطنين لمساكنهم الخاصة، ويسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة.