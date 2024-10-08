الرياضة تألق سعودي في أول أيام البطولة العربية للبلياردو والسنوكر

البلاد- الرياض

تأهل 3 لاعبين سعوديين لدور ربع النهائي في منافسات البلياردو 9 كرات للناشئين في اليوم الأول من البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024 التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمقر التدريب بمدينة الرياض، وتستمر حتى 17 أكتوبر بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبه يمثلون 13 منتخبا. وكانت منافسات البطولة العربية قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري وعدد من رؤساء اتحادات الدول العربية المشاركة. وجاء تأهل اللاعبين السعودين” خالد الغامدي ومشاري الشمردل و وريان المبيض” بعد فوزهم في دور الـ 32 ودور الـ 16 في منافسات البلياردو 9 كرات ناشئين. كما تأهل 6 لاعبين سعوديين إلى ثمن نهائي منافسات البلياردو 9 كرات رجال وهم ” عبدالعزيز العمودي ومشاري الهزاع وفيصل الزهراني وسعد إدريس وأحمد آل جبار وفهد الضعيان”. وفي منافسات السنوكر، تأهل لاعب المنتخب السعودي زياد القباني لربع نهائي منافسات السنوكر 15 كرة ناشئين، بعد أن حل في المركز الثاني في مجموعته في دوري المجموعات.