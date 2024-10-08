الرياضة المملكة تستضيف كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة يناير المقبل في الرياض

الرياض- هاني البشر أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024م، استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في العاصمة الرياض؛ خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير 2025م، بمشاركة أربعة أندية، هي: إنتر ميلان “بطل الدوري الإيطالي”، وإيه سي ميلان “وصيف النسخة الماضية من الدوري”، وفريق يوفنتوس “بطل كأس إيطاليا”، وأتالانتا “وصيف بطل الكأس”. وكانت المملكة قد استضافت أربع نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2018م في جدة، وتوّج حينها فريق يوفنتوس باللقب بعد فوزه على منافسه إيه سي ميلان، ثم انتقلت البطولة إلى العاصمة الرياض عام 2019م؛ حيث تمكن لاتسيو من تحقيق اللقب بعد فوزه على يوفنتوس، أما في النسخة الثالثة فقد كانت في عام 2022م؛ وفيها تمكن فريق إنتر ميلان من اعتلاء منصة التتويج بعد فوزه على غريمه إي سي ميلان، أما آخر النسخ فقد أقيمت مطلع هذا العام، وتمكن فيها إنتر ميلان من المحافظة على لقبه بعد أن تغلب على منافسه نابولي. ويُعد فريق يوفنتوس الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد أن تمكن من الحصول عليه في تسع مناسبات ماضية، ثم يليه فريق إنتر ميلان بـ 8 ألقاب، ويأتي إيه سي ميلان ثالثًا بـ 7 ألقاب، ثم لاتسيو بـ 5 ألقاب، وأخيرًا فريقا روما ونابولي بلقبين لكل منهما. وتأتي استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة كغيرها من البطولات؛ استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها القطاع الرياضي باحتضان وتنظيم الفعاليات القارية والدولية الكبرى، التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة؛ بما يتماشى مع المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة أرضًا مفضلة لاحتضان أكبر المحافل، ووجهةً عالمية للرياضة والرياضيين كافة.