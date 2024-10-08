الألعاب السعودية| سفر وسارة يتوجان بذهب مسدس الهواء

توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية، الفائزين والفائزات في منافسات الرماية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024، بحضور العميد عماد أبو حيمد، و شيخة بنت عبدالله الجبير عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية.
وحقق الرامي سفر الدوسري الميدالية الذهبية في منافسات مسابقة مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار للرجال، وحقق الرامي عطالله العنزي الميدالية الفضية، بينما نال الرامي فهد المطيري الميدالية البرونزية .
وفي منافسات السيدات، نالت سارة الحقباني ذهبية السيدات، وحصلت نورة الصقيران على الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الرامية نهى الحسيني.
وتختتم منافسات الرماية غدًا الأربعاء، بمسابقة رماية أطباق شوزن الأبراج (سكيت) للرجال، حيث يتنافس 10 رماة على الميداليات الثلاث.
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