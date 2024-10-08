أمير الشرقية يُدشِّن جائزة التميز في السلامة المرورية لمحافظات المنطقة

الدمام : البلاد

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، نائب رئيس لجنة السلامة المرورية، بديوان الإمارة اليوم، جائزة التميز في السلامة المرورية لمحافظات المنطقة الشرقية، التي تبدأ أعمالها مطلع عام 2025م.

وتهدف الجائزة، إلى إذكاء روح المنافسة بين محافظات المنطقة في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية للحد من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى ضمان التطبيق الأمثل لإستراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة، التي اعتمدها سمو أمير المنطقة الشرقية.

وتعد هذه الجائزة الأولى من نوعها على المستوى الوطني في رفع مستوى السلامة المرورية في محافظات المنطقة الشرقية من خلال تعزيز محاور السلامة المرورية: الضبط المروري، الهندسة المرورية، التعليم والتوعية، الاستجابة الإسعافية.

وقدَّم أمين عام لجنة السلامة المرورية عبدالله بن سعد الراجحي، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على تدشين الجائزة، وقال: “بناءً على توجيه سموه قامت الأمانة العامة للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية بجولات تعريفية إلى محافظات المنطقة والمشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية للسلامة المرورية برئاسة أصحاب السمو ومحافظي محافظات المنطقة لشرح أهداف ومعايير الجائزة وآلية تقييم أداء المحافظات”.