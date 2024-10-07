مليونا ريال مبيعات مهرجان رمان الباحة

البلاد ــ الباحة

اختتم مهرجان الرمان الوطني الـ 13 المقام بجوار جمعية الرمان بمنطقة الباحة أمس، فعالياته المتنوعة التي شهدت توافد قرابة 60 ألف زائر من جميع أنحاء المملكة والخليج العربي، ساهم في زيادة مبيعاته التي تقدر بمليوني ريال خلال خمسة أيام، واحتوى المهرجان على العديد من الفعاليات المتنوعة والمنتجات المعروضة التي جذبت الزوار.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة بالمنطقة فهد الزهراني, أن المهرجان شارك فيه 75 مزارعًا ثابتًا، و60 مزارعًا مترددًا على الحراج، ومشاركة 6 متاجر الكترونية داخل المهرجان كان لها الأثر الإيجابي في تسويق منتجات المزارعين، فيما شاركت الأسر المنتجة بـ 5 أركان لعرض منتجاتهم للزوار.

ونوه بتعدد برامج الدعم التي تقدمها الوزارة لخدمة المزارعين مثل: برنامج ريف التنمية الريفية الزراعية المستدامة, وبرنامج الزراعة العضوية التي جرى التعريف بها من خلال عدة أركان إرشادية مشاركة بها الوزارة في المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة 150 متطوعًا ومتطوعة في إنجاح فعاليات المهرجان بالشكل الرائع، وقد عقد المهرجان 7 ورش عمل تدريبية إرشادية للمزارعين تختص بزراعة الرمان وتهدف إلى تحسين جودة الإنتاج ومكافحة الآفات.