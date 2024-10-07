لرفضه السفر لإيران| استبعاد نادٍ هندي من” أبطال آسيا 2 “

اسُتبعد نادي موهون باجان سوبر جاينت الهندي من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم؛ نظرًا لعدم سفره إلى إيران لمواجهة تراكتور الذي يتخذ من تبريز مقرا له، في مباراة كانت مقررة في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الحالي، بعد يوم واحد من إطلاق إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.
وقال الاتحاد الآسيوي للعبة في بيان اليوم الاثنين: إن مباريات الفريق في المسابقة ألغيت مع اعتباره “منسحبا”.
وقالت وسائل إعلام هندية: إن العديد من لاعبي موهون باجان كتبوا إلى إدارة النادي، وأعربوا عن قلقهم بشأن الأوضاع الأمنية إذا سافروا لمدينة تبريز، التي تقع في شمال غرب إيران، والتي تُعد أحد مواقع إطلاق الصواريخ.
وقال الاتحاد الآسيوي: إنه سيحيل مسألة موهون باجان إلى اللجان ذات الصلة في الاتحاد لاتخاذ المزيد من القرارات.
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