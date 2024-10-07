صدام ” عربي عربي” في الكونفدرالية الأفريقية

سيصطدم الزمالك حامل اللقب وبطل السوبر الأفريقي بمنافسه المحلي المصري البورسعيدي
في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية لكرة القدم بعدما أسفرت القرعة التي سُحبت في القاهرة اليوم الاثنين عن وجودهما في المجموعة الرابعة.
وتضم المجموعة إلى جانب الفريقين المصريين كل من بلاك بولز من موزمبيق وإنيمبا النيجيري.
وستشهد المجموعة الأولى قمة عربية بين الصفاقسي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري، بينما سيلتقي الفريقان مع سيمبا التنزاني وبرافوس دو ماكيس الأنجولي.
وضمت المجموعة الثانية نهضة بركان المغربي البطل مرتين وستاد مالي وستيلينبوش الجنوب أفريقي ولواندا سول الأنجولي.
وتبدو فرصة اتحاد العاصمة الجزائري سهلة في التأهل عن المجموعة الثالثة التي ضمت أسيك ميموزا من ساحل العاج وجاراف السنغالي وأورابا يونايتد من بوتسوانا.
وقال عمرو أبو العز المدير الإداري للزمالك حامل اللقب لشبكة (بي.إن سبورتس) “مجموعتنا جيدة وإن شاء الله سيتأهل الزمالك والمصري معا لدور الثمانية.
“وجودنا مع المصري في مجموعة واحدة سيوفر على الفريقين السفر خارج البلاد. الزمالك سيسعى للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي. مجلس إدارة الزمالك سيوفر طائرة خاصة للسفر إلى نيجيريا وموزامبيق. بطولة هذا العام أقوي من العام الماضي”.
وفيما يلي قرعة دور المجموعات لموسم 2024-2025 التي سحبت في القاهرة اليوم الاثنين:
المجموعة الأولى: سيمبا (تنزانيا) والصفاقسي (تونس) وشباب قسنطينة (الجزائر) وبرافوس دو ماكيس (أنجولا).
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