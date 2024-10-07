الإقتصاد

ترسية 307 آلاف طن من القمح المستورد

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1446 هـ       7 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام (2024م) بكمية (307,000) طنٍ للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

 وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية احتياجات شركات المطاحن كافة.

 وأضاف أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (ديسمبر 2024م – يناير2025م) بواقع (5) بواخر، موزعة على عدد (2) باخرة لميناء جده الإسلامي بكمية (127) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية (125) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وتنافست (15) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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