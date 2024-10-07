بعد سحب القرعة| مجموعات نارية في دوري أبطال أفريقيا

الرياضةبعد سحب القرعة| مجموعات نارية في دوري أبطال أفريقيا صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1446 هـ 7 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة سحبت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2024-2025 في القاهرة اليوم الاثنين وأسفرت عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى: مازيمبي (الكونجو الديمقراطية) ويانج أفريكانز (تنزانيا) والهلال (السودان) ومولودية الجزائر (الجزائر). المجموعة الثانية: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) والرجاء البيضاوي (المغرب) والجيش الملكي (المغرب) ومانيما يونيون (الكونجو الديمقراطية). المجموعة الثالثة: الأهلي (مصر) وشباب بلوزداد (الجزائر) وأورلاند بايريتس (جنوب أفريقيا) وستاد أبيدجان (ساحل العاج). المجموعة الرابعة: الترجي (تونس) وبيراميدز (مصر) وساجرادا إسبيرانسا (أنجولا) وجوليبا (مالي).