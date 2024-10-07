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بعد سحب القرعة| مجموعات نارية في دوري أبطال أفريقيا
الرياضة

بعد سحب القرعة| مجموعات نارية في دوري أبطال أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1446 هـ       7 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

سحبت قرعة دور‭ ‬المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2024-2025 في القاهرة اليوم الاثنين وأسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: مازيمبي (الكونجو الديمقراطية) ويانج أفريكانز (تنزانيا) والهلال (السودان) ومولودية الجزائر (الجزائر).

المجموعة الثانية: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) والرجاء البيضاوي (المغرب) والجيش الملكي (المغرب) ومانيما يونيون (الكونجو الديمقراطية).

المجموعة الثالثة: الأهلي (مصر) وشباب بلوزداد (الجزائر) وأورلاند بايريتس (جنوب أفريقيا) وستاد أبيدجان (ساحل العاج).

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس) وبيراميدز (مصر) وساجرادا إسبيرانسا (أنجولا) وجوليبا (مالي).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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