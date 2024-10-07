“المياه الوطنية” تُنهي تنفيذ شبكات مياه بالرين بأكثر من 11 مليون ريال

الرياض : البلاد

انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ مشروع شبكات المياه بمحافظة الرين الواقعة غرب منطقة الرياض، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية، وبُكلفة إجمالية تجاوزت (11) مليون ريال.

وبيّنت أن المشروع تضمّن تنفيذ شبكات مياه بأقطار مختلفة بأطوال إجمالية تجاوزت (78) كيلو مترًا طوليًا، بالإضافة إلى تنفيذ خزان بسعة (2,000) متر مكعب؛ وذلك لخدمة المستفيدين في عددٍ من أحياء المحافظة شملت أحياء: الملك فيصل، ونجد، والصفا، والقادسية، واليمامة، والرين القديم، واليرموك، وفيضة آل محمد، وبينة، والزبارة، والهفوف، والرجع، والريعانية، والحنو.

وبينت الشركة أن المشروع يأتي ضمن جهودها الهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز منظومة توزيع المياه، وتحقيق الأمن المائي، وتقديم خدمات مياه مستدامة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مُشدّدَةً في الوقت ذاته مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوّةِ منها.

ودعت المياه الوطنية عملاءها في (14) حيًا بمحافظة الرين إلى طلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).