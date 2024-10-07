الفيصل يلتقي وفد الفيفا في زيارته التفقدية للسعودية

البلاد- الرياض

التقى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، وفداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في زيارته التفقدية للسعودية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيطلع على كافة أماكن الملاعب المقترحة لاستضافة كأس العالم 2034.

وتهدف الزيارة إلى تقييم جاهزية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن في يوليو الماضي عن تفاصيل ملف المملكة العربية السعودية الطموح، لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق من تاريخ بطولة كأس العالم يتم تنظيمها في دولة واحدة، وذلك بعد تقديم المملكة لملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 بشكل رسمي في العاصمة الفرنسية باريس.

ويكشف ملف الترشّح بشكل حصري عن المخطط العام لكأس العالم الذي ستستضيفه المملكة في 5 مدن رئيسية، هي: الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، إضافة إلى نيوم التي تمثّل أحد أهم المشاريع الكبرى لمدن المستقبل في المملكة والعالم بأسره.

وتضمنت التفاصيل إشارة إلى عدد الملاعب التي يضمها الملف، والتي تبلغ 15 ملعبًا بينها 11 ملعبًا جديدًا، تضم الرياض منها 8 ملاعب، واللافت أن التفاصيل اشتملت على مفاجأة لجماهير جدة تمثلت في بناء ملعب ساحلي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.