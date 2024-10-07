الأهلي يسعى للتعاقد مع هيرفي رينارد

البلاد- جدة كشفت تقارير عن وجود احتمال لعودة الفرنسي “هيرفي رينارد”، المدرب السابق للأخضر، إلى السعودية مرة أخرى.

ووفقًا لما أفاد به الصحفي “خوسيه كاسيه”، فإن مسؤولي النادي الأهلي، بالإضافة إلى نادي القادسية، قد بدأوا مناقشاتهم للتعاقد مع المدرب الفرنسي.

وأشار كاسيه إلى أن فريق الوصل الإماراتي أيضًا قد تواصل مع المدير الفني البالغ من العمر 56 عامًا.

يحظى المدرب الفرنسي، الفائز مرتين بكأس الأمم الأفريقية، بشعبية كبيرة في منطقة الخليج، حيث حقق نتائج رائعة خلال فترة توليه قيادة المنتخب السعودي.

وكان هيرفي رينارد قد تولى القيادة الفنية للمنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2023، قبل أن يرحل لتولي تدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم للسيدات.