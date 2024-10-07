الرياضة

الأهلي يسعى للتعاقد مع هيرفي رينارد

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1446 هـ       7 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن وجود احتمال لعودة الفرنسي “هيرفي رينارد”، المدرب السابق للأخضر، إلى السعودية مرة أخرى.

ووفقًا لما أفاد به الصحفي “خوسيه كاسيه”، فإن مسؤولي النادي الأهلي، بالإضافة إلى نادي القادسية، قد بدأوا مناقشاتهم للتعاقد مع المدرب الفرنسي.

وأشار  كاسيه  إلى أن فريق الوصل الإماراتي أيضًا قد تواصل مع المدير الفني البالغ من العمر 56 عامًا.

يحظى المدرب الفرنسي، الفائز مرتين بكأس الأمم الأفريقية، بشعبية كبيرة في منطقة الخليج، حيث حقق نتائج رائعة خلال فترة توليه قيادة المنتخب السعودي.

وكان هيرفي رينارد قد تولى القيادة الفنية للمنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2023، قبل أن يرحل لتولي تدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم للسيدات.

ولا يتولى رينارد حاليًا تدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات في مارس 2023.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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