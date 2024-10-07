الرياضة الألعاب السعودية| العوضي ينتزع ذهب البلياردو

البلاد- جدة اختتمت اليوم الاثنين منافسات البلياردو 10 كرات للرجال، التي استمرت لأربعة أيام على صالة كيوز الرياضية، ضمن دورة الألعاب السعودية بنسختها الثالثة. وتوج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، بحضور نائبه نجلاء العليان، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن حصد بدر العوضي (الفتح) على الميدالية الذهبية ، ونال مارك كالاجايان (الحريق) الميدالية الفضية، فيما أحرز مهند الغميز (الفتح) الميدالية البرونزية.