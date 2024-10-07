الرياضة

الألعاب السعودية| العوضي ينتزع ذهب البلياردو

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1446 هـ       7 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اختتمت اليوم الاثنين منافسات البلياردو 10 كرات للرجال، التي استمرت لأربعة أيام على صالة كيوز الرياضية، ضمن دورة الألعاب السعودية بنسختها الثالثة.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، بحضور نائبه نجلاء العليان، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن حصد بدر العوضي (الفتح) على الميدالية الذهبية ، ونال مارك كالاجايان (الحريق) الميدالية الفضية، فيما أحرز مهند الغميز (الفتح) الميدالية البرونزية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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