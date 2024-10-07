الرياضة

الألعاب السعودية| ابن جلوي يتوج سيدات النصر بذهبية السلة 5X5

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1446 هـ       7 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، فريق النصر بالميدالية الذهبية في منافسات كرة السلة 5×5 للسيدات بعد فوزه على نظيره العلا بنتيجة 100- 49، في المباراة النهائية، من دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024، التي أقيمت بصالة وزارة الرياضة، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وشهد اليوم الختامي حضور الدكتور غسان طاشكندي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة ، فيما نال فريق جدة يونايتد الميدالية – بطل النسختين الأولى والثاني من الدورة – الميدالية البرونزية، بعد فوزه على فريق السلام بنتيجة 67- 60 أمس الأحد.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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