الألعاب السعودية| ابن جلوي يتوج سيدات النصر بذهبية السلة 5X5

البلاد- الرياض
توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، فريق النصر بالميدالية الذهبية في منافسات كرة السلة 5×5 للسيدات بعد فوزه على نظيره العلا بنتيجة 100- 49، في المباراة النهائية، من دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024، التي أقيمت بصالة وزارة الرياضة، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وشهد اليوم الختامي حضور الدكتور غسان طاشكندي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة ، فيما نال فريق جدة يونايتد الميدالية – بطل النسختين الأولى والثاني من الدورة – الميدالية البرونزية، بعد فوزه على فريق السلام بنتيجة 67- 60 أمس الأحد.